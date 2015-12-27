Депутаты требуют, чтобы председатель Днепровского суда объяснила, кто заказал дело против Корбана
21:33, 27 декабря 2015Политика
1336
Народные депутаты требуют, чтобы пришла председатель Днепровского районного суда Киева Неля Ластовка и объяснила, кто заказал дело против лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана.
Скриншот
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Виталий Куприй.
"По нашей информации, председатель этого суда причастна абсолютно к этим всем вытребеням, что делает этот судья. Давайте все-таки обратимся, чтобы решить этот кризис, пусть она приедет сюда, и пусть она нам расскажет о ситуации, какие она указания получала и от кого, чтобы осуществить этот беспредел", - отметил Куприй.
Читайте такжеСиловики начали применять силу к депутатам и сторонникам Корбана, началась драка
Он назвал судью Николая Чауса марионеткой.
Депутаты продолжают преграждать правоохранителям путь к Корбану.
Врачи пытаются привести Корбана в себя, после того как тот потерял сознание.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter