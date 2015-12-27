Депутаты требуют, чтобы председатель Днепровского суда объяснила, кто заказал дело против Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Виталий Куприй.

"По нашей информации, председатель этого суда причастна абсолютно к этим всем вытребеням, что делает этот судья. Давайте все-таки обратимся, чтобы решить этот кризис, пусть она приедет сюда, и пусть она нам расскажет о ситуации, какие она указания получала и от кого, чтобы осуществить этот беспредел", - отметил Куприй.

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Он назвал судью Николая Чауса марионеткой.

Депутаты продолжают преграждать правоохранителям путь к Корбану.

Врачи пытаются привести Корбана в себя, после того как тот потерял сознание.