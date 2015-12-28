Заседание по изменению меры пресечения Корбану (прямая трансляция)

26 декабря во время заседания Корбану стало плохо. Врач скорой помощи, который находится рядом с политиком, заявил, что ему необходимы реанимационные действия. Однако машину скорой, куда забрали лидера партии УКРОП, не выпускали за ворота здания суда Днепровского района.

Читайте такжеПо состоянию на 15:20 Корбана еще не доставили в зал судебного заседания

Потом Корбана все же доставили из Днепровского районного суда Киева в больницу института Амосова, а рассмотрение изменения меры пресечения перенесли на 9:30 воскресенья. Суд постановил принудительно доставить Корбана в зал заседания в 15.00.

Во время заседания, которое началось около 16 часов 27 декабря, Корбану стало плохо и его увезли из зала суда. Народный депутат Виталий Куприй заявляет, что врачи диагностировали тахикардию у лидера УКРОП, но сотрудники СБУ не давали его вывезти в больницу.

Впоследствии Корбана вернули из машины скорой помощи в зал суда.

После столкновений с правоохранителями и нападением "титушек" вечером 27 декабря защита Геннадия Корбана заявил отвод судье Николаю Чауса.

Судебное заседание продлилось около 3 часов утра 28 декабря с новым судьей, и продолжается до сих пор.

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