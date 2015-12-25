Более полусотни нардепов "забыли" задекларировать свой бизнес

Так, каждый восьмой депутат скрыл от декларации свой или семейный бизнес, передают "Наші гроші" со ссылкой на данные Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины.

Всего речь идет о 100 фирмах, из них 52 случая – бизнес самого депутата, 45 – компании указанных в декларации членов его семьи (чаще всего жены или мужа), еще два случая совместного семейного бизнеса.

Наибольшее количество незадекларированного бизнеса на одного человека – это 10 компаний Сергея Драюка ("Народный Фронт"). В оригинале своей декларации за 2014 года нардеп не указал ни одного бизнеса.

Что касается партийной/фракционной принадлежности депутатов-нарушителей, то больше всего нардепов с незадекларированным бизнесом оказалось в президентском «Блоке Петра Порошенко» – 16 человек. На втором месте премьерский «Народный Фронт» – 9 депутатов. Кроме того, от «Оппозиционного блока» и «Воли народа» бизнес не задекларировали по 6 депутатов, «Видродження» и «Батькивщины» – по четыре, от «Самопомочи» – трое, от «Радикальной партии» – двое, остальные трое из списка – внефракционные.

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По поводу сферы незадекларированного бизнеса, то 18 фирм связаны с сельским хозяйством и продуктами питания, 15 – со строительством и недвижимостью, 11 – торговлей, 10 – ведут деятельность в сфере права и адвокатуры, еще 6 занимаются рекламными услугами.