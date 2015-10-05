Уволенный заместитель главного архитектора Киева "забыл" задекларировать свой бизнес (документы)

Об этом стало известно из данных Единого госреестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, передают "Наші гроші".

В соответствии с утвержденной формой подачи декларации о доходах, Захарченко должен предоставить информацию о размере взносов в уставной капитал общества, предприятия или организации – своих и своей семьи. Согласно декларации за 2014 год, Петр Захарченко и его жена не имеют вкладов в уставный фонд ни одного предприятия.

Однако, согласно данным ЕГРПОУ, Петр Захарченко имеет долю в двух компаниях. Первая – ООО «Сити Проджект-ен Зед», компания занимается инжинирингом, здесь экс-чиновник имеет 30%. Вторая фирма – ООО «Арт-виль» (ранее «Фирма Зрение»), основной вид деятельности которой – архитектура. Эту компанию Захарченко основал еще в 90-х вместе с женой, сейчас они владеют фирмой пополам.

Согласно декларации, за 2014 год Захарченко заработал 125 тыс. грн. Доход его жены составил 242 тыс. грн.

Стоит отметить, что Захарченко стал заместителем руководителя Департамента градостроительства и архитектуры, а также возглавил Управление ландшафтной архитектуры и комплексного благоустройства в марте 2013 года.

Департамент градостроительства и архитектуры с 2010 возглавлял Сергей Целовальник. На днях Виталий Кличко заявил, что уволил Целовальника и двух его заместителей за неудовлетворительную работу.

Официальное распоряжение на сайте КГГА еще не обнародовано, однако заместителями директора Департамента значатся Петр Захарченко и начальник Службы градостроительного кадастра.