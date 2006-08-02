Партия регионов - обезьяна, «Наша Украина» - медведь, СПУ - козел, КПУ - осел

Гражданская партия «Пора» возле Секретариата Президента со стороны улицы Лютеранской показала политическое представление по басне Крылова «Квартет».

Как отметил член политсовета ГП «Пора» Андрей ЮСОВ, представление демонстрировалось непосредственно для Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с целью подчеркнуть – «как ни перетасовывай политические силы в парламенте, пользы от этого не будет». А.ЮСОВ подчеркнул, что сегодня тот день, когда В.ЮЩЕНКО должен показать обществу, кто в украинском обществе соловей. Он выразил надежду, что это будет Президент. «Виктор Андреевич (В.ЮЩЕНКО – УНИАН), скажите старым политикам, что они, как ни сядут, в музыканты не годятся», - заметил А.ЮСОВ.

Он подчеркнул, что ГП «Пора» выступает за роспуск парламента и проведение честных демократических перевыборов.

В целом в акции принимает участие около 30 активистов «Поры», которые держат над головами партийные флаги. Участники акции не могут попасть на улицу Банковую, где расположен Секретариат Президента, из-за плотного кордона милиции.

В представлении “Квартет” Партия регионов была представлена обезьянкой, «Наша Украина» – мишкой, СПУ – козлом, КПУ – ослом.