Бюджет-2016: Раде выделили деньги на повышение зарплат нардепов

Согласно документу, Раде дали дополнительных 210 миллионов гривень, передает "Украинская правда".

В пояснительной записке к бюджету говорится, что дополнительные расходы на парламент пойдут на "оплату труда с начислением народным депутатам Украины и помощникам-консультантам, возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий".

Читайте такжеПравительство повысило Яценюку зарплату на четверть

Также эти деньги потратят на разработку новой системы электронного голосования "Рада-4", "создание беспроводной сети Wi-Fi, завершение реконструкции административного здания по ул. Садовой, 3, и проведение капитального ремонта админзданий по ул. Банковой, 6-8, и ул. Большой Житомирской, 11".