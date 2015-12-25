Рада начнет заседание в полдень, часа вопросов к правительству не будет
06:50, 25 декабря 2015Политика
440
Верховная Рада Украины решила сегодня начать заседание в 12:00, часа вопросов к правительству не будет.
ВР решила сегодня начать заседание в полдень / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 242 из 315 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Читайте такжеРада перевела все госзакупки на электронную систему Prozorro
В 12:00 начнут зачитывать запросы народных депутатов, а затем будет рассматриваться повестка дня.
Напомним, предыдущее заседание парламента завершилось сегодня около четырех утра принятием госбюджета-2016.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter