Рада начнет заседание в полдень, часа вопросов к правительству не будет

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 242 из 315 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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В 12:00 начнут зачитывать запросы народных депутатов, а затем будет рассматриваться повестка дня.

Напомним, предыдущее заседание парламента завершилось сегодня около четырех утра принятием госбюджета-2016.