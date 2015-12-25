Рада начнет заседание в полдень, часа вопросов к правительству не будет

06:50, 25 декабря 2015
Политика
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Верховная Рада Украины решила сегодня начать заседание в 12:00, часа вопросов к правительству не будет.

фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 242 из 315 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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В 12:00 начнут зачитывать запросы народных депутатов, а затем будет рассматриваться повестка дня.

Напомним, предыдущее заседание парламента завершилось сегодня около четырех утра принятием госбюджета-2016.

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