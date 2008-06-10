Довгий опять стал секретарем Киевсовета

Олесь ДОВГИЙ избран заместителем Киевского городского председателя - секретарем Киевсовета VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам подсчета голосов за его кандидатуру проголосовали 62 депутата Киевсовета.

Данные результатов голосования озвучил председатель счетной комиссии Анатолий ЧУБ (Блок Черновецкого). По его словам, в голосовании приняли участие и получили бюллетени 62 депутата. В урнах для голосования обнаружено 62 бюллетеня. «За» проголосовали 62 депутата, против – нет. Не принимали участия в голосовании 55 депутатов.

Депутаты поздравили О.ДОВГОГО с избранием.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вручил новобраному секретарю цветы и пожелал оставаться лояльным ко всем представителям Киевсовета, отметив, что он заслужил эту должность.