Кличко предложили пересчитать депутатов Киевсовета по головам

В Киевском городском совете объявлен 30-минутный перерыв для проведения тайного голосования по избранию секретаря совета.

Как передает корреспондент УНИАН, мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выдвинул на эту должность кандидатуру Олеся ДОВГОГО.

Сейчас депутаты получают бюллетени для голосования.

Представители фракций наблюдают за тем, чтобы каждый депутат лично получил свой бюллетень.

В зале зарегистрированы 116 депутатов Киевсовета, также в голосовании будет учитываться голос Киевского городского председателя.

Перед началом голосования лидер блока своего имени Виталий КЛИЧКО просил провести поименную регистрацию присутствующих в сессионном зале депутатов. Он подчеркнул, что это предложение двух третей депутатов Киевсовета в связи с тем, что есть сомнение относительно присутствия в зале всех 116 депутатов.

Однако член счетной комиссии отметил, что представители фракций смогут проконтролировать присутствие депутатов во время процедуры получения ими бюллетеней.

Таким образом, в дополнительной поименной регистрации было отказано.