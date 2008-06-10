Черновецкий на секретаря внес кандидатуру "самого лучшего спикера"

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ внес кандидатуру Олеся ДОВГОГО на должность секретаря столичного городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к присутствующим в зале депутатам и предлагая им утвердить кандидатуру О.ДОВГОГО, мэр столицы сказал: «Я считаю его лучшим спикером в Украине, он толерантный человек, христианин и просто хороший человек. И, кроме того, трудно себе представить, что это право я кому-то могу отдать».

«Как Президент подает (в парламент кандидатуру) премьер-министра, так и председатель Киевсовета имеет одно-единственное право - предлагать себе секретаря-заместителя», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам Киевского городского председателя, эта должность не предусматривает каких-то «особых полномочий», а только общение с депутатами и проведение сессий горсовета.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ попросил депутатов поддержать кандидатуру О.ДОВГОГО. При этом еще раз подчеркнул, что О.ДОВГИЙ хоть и молодой, но «очень подготовленный».

Мэр Киева напомнил, что согласно законодательству процедура избрания секретаря Киевсовета проводится путем тайного голосования.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что не даст дестабилизировать ситуацию в городском совете в связи с избранием секретаря. «Потому что я ее (кандидатуру О.ДОВГОГО – УНИАН) внес, я – председатель и за меня проголосовали киевляне», - сказал он.

Представитель счетной комиссии попросил у городского председателя 15 минут, чтобы напечатать бюллетени для голосования. В связи с этим в заседании Киевсовета объявлен перерыв на 20 минут.