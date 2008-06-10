СБУ вызвала в Генпрокуратуру личного врача Ющенко

Сегодня, 10 июня, в Генеральную прокуратуру Украины для предоставления показаний в деле отравления Президента Украины Виктора Ющенко в конце 2004 года вызвана бывший личный врач-дерматолог главы государства, доктор медицинских наук, профессор Ольга Богомолец.

Как сообщил пресс-секретарь О.Богомолец Евгений Дяченко, О.Богомолец была лечащим врачом В.Ющенко после его отравления, на протяжении 2004-2005 годов, пишет ЛИГА .

По словам пресс-секретаря, повестка следователя Генпрокуратуры была передана в Клинику лазерной медицины доктора О.Богомолец сотрудниками Службы безопасности Украины. "Удивительно, но к Генпрокуратуре Ольгу Богомолец по этому делу вызвали впервые", - добавил Е.Дяченко.

Напомним, В.Ющенко ощутил резкое ухудшение здоровья в сентябре 2004 года во время президентской кампании. Он был госпитализирован в австрийскую клинику, где было установлено, что в его организме присутствует диоксин.

Ранее народный депутат от НУНС Давид Жвания заявлял, что болезнь кандидата в Президенты Украины В.Ющенко является следствием обычного пищевого отравления. "Мое мнение, что он (В.Ющенко - ред.) не был отравлен. Во-первых, если это делали спецслужбы, то они должны были бы это делать более профессионально. Зачем травить человека, чтобы у него появились какие-то проявления болезни на лице? Это нецелесообразно", - задавался вопросом депутат.