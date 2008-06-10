Единый Центр на выборы будет ходить сам

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), лидер политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ заявляет, что возглавляемая им партия не будет блокироваться ни с одной политической силой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Единый Центр” не будет блокироваться ни с кем на любых выборах”, – сказал И.КРИЛЬ.

По его словам, лидеры “Единого Центра” очень хорошо понимают, что блокирование разных политических сил является неэффективным.

И.КРИЛЬ допустил, что в целом было бы целесообразно запретить блокирование политических партий на выборах, поскольку это в определенных ситуациях обманывает избирателей.

“Представитель политической силы несет больше ответственности, нежели представитель блока. Я сегодня не сомневаюсь и говорю очень громко, и буду отстаивать эту позицию, кем бы я ни был в “Едином Центре”, о том, что мы не должны блокироваться”, - сказал он.

По словам И.КРИЛЯ, “Единый Центр” должен найти аргументы для привлечения представителей различных политических сил в свои ряды.

Он также заметил, что выступает против введения императивного мандата для народных депутатов.

“Я против политического крепостничества. Политические силы должны нести ответственность не тогда, когда они выгоняют депутатов из своих рядов, а тогда, когда они составляют списки”, - сказал И.КРИЛЬ.