Суд выпустил "свободовца" Сабия из-под домашнего ареста

Об этом говорится в сообщении "Свободы" в "Твиттере".

"Судья Белоцеркивец удовлетворил ходатайство Игоря Сабия. Теперь "свободовец" под личным обязательством", - сказано в нем.

Отметим, что, по результатам выборов 25 октября, Сабий стал депутатом Киевского областного совета, в котором "Свобода" в целом получила 7 мандатов из 84.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Печерский райсуд Киева отправил Сабия под домашний арест.

2 октября ему было вручено уведомление о подозрении в деле о беспорядках под зданием Верховной Рады 31 августа.

31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната, вследствие чего погибли 4 бойца Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил "Свободу" и лично ее лидера Олега Тягнибока в организации этого теракта. Впоследствии правоохранители многократно допрашивали как представителей руководства "Свободы", так и местных активистов политсилы, а ряд деятелей партии был отправлен под арест.