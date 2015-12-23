Суд выпустил "свободовца" Сабия из-под домашнего ареста
Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения главе Киевской областной организации партии ВО "Свобода" Игорю Сабию с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.
Об этом говорится в сообщении "Свободы" в "Твиттере".
"Судья Белоцеркивец удовлетворил ходатайство Игоря Сабия. Теперь "свободовец" под личным обязательством", - сказано в нем.
Отметим, что, по результатам выборов 25 октября, Сабий стал депутатом Киевского областного совета, в котором "Свобода" в целом получила 7 мандатов из 84.
Как сообщал УНИАН, 6 октября Печерский райсуд Киева отправил Сабия под домашний арест.
2 октября ему было вручено уведомление о подозрении в деле о беспорядках под зданием Верховной Рады 31 августа.
31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната, вследствие чего погибли 4 бойца Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали.
Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил "Свободу" и лично ее лидера Олега Тягнибока в организации этого теракта. Впоследствии правоохранители многократно допрашивали как представителей руководства "Свободы", так и местных активистов политсилы, а ряд деятелей партии был отправлен под арест.