В Минске началось последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание участников Трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Минске прошли встречи координаторов рабочих групп Трехсторонней контактной группы.

Также начались встречи рабочих подгрупп контактной группы по вопросам безопасности, экономических и гуманитарных аспектов урегулирования на востоке Украины.

21 декабря Олифер заявляла, что на заседании группы 22 декабря будет заслушан отчет об освобождении пленных. Также она сообщила, что в рамках рабочей подгруппы по безопасности запланировано заслушать отчет представителей Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Эта встреча Трехсторонней контактной группы будет последней в 2015 году.