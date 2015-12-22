"Вилкул — геть!": Возле ВР проходит акция с требованием проведения выборов мэра Кривого Рога

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 участников акции расположились возле забора парламента. Таким образом, они фактически не препятствуют дорожному движению.

Небольшое количество участников также стоят на противоположной стороне дороги, возле здания комитетов ВР.

Участники акции держат флаги Украины и плакаты с лозунгами. В частности, “Вілкул - мільйонер!”, “Криворожане - нищие» и «Верховна Рада, не злий Кривий Ріг”.

Участники акции скандируют: “Вилкул - геть!”.

Около 40 участников акции также проводят акцию непосредственно напротив центрального входа в парламент.

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Кроме того, возле парламента собрались ветераны органов внутренних дел, которые обращаются к народным депутатам с просьбой поддержать законопроект о внесении изменений в раздел XI "Заключительные и переходные положения" Закона "О Национальной полиции" по обеспечению гарантий социальной защиты бывших сотрудников органов внутренних дел и членов их семей (№3303).

Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября, объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула.

Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).

Кандидат от «Самопомочи» заявил о фальсификациях и обжаловал в судах постановление об избрании Вилкула мэром Кривого Рога. Однако суды отклонили его иски.

26 ноября Верховная Рада создала ВСК по проверке фактов нарушений во время проведения повторного голосования на выборах Криворожского городского головы.

9 декабря ВСК рекомендовала парламенту назначить внеочередные выборы в Кривом Роге.

10 декабря в Верховной Раде не хватило голосов для принятия закона о проведении внеочередных выборов Криворожского городского головы 27 марта 2016 года.

13 декабря участники Народного вече, которое состоялось в Кривом Роге, договорились, что через неделю поедут в Киев требовать от народных депутатов назначить новые выборы мэра Кривого Рога.