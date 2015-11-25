Митинг за Вилкула в Кривом Роге завершился возле цирка - СМИ

Это была попытка ответа семьи Вилкулов на многолюдное воскресное вече сторонников кандидата от "Самопомичи" Юрия Милобога, сообщает ТСН.

Акция носила название "За стабильность и против львовских и днепропетровских рейдеров". Отмечается, что местное отделение промышленников и предпринимателей обещало вывести на площадь десятки тысяч людей", однако, "привезли не больше двух тысяч".

Читайте такжеПорошенко обсудил с депутатами "Самопомичи" ситуацию в Кривом Роге

Сообщается, что митинг состоялся под бдительной охраной полиции и со скрупулезным контролем явки.

В сюжете отмечается, что плохая погода и дождь заставили ведущих закончить мероприятие заблаговременно. "Люди колоннами направляются к автобусам, которые ждут их, чтобы отвезти на работу. Кроме шахтеров, участие в акции протеста участвовали учителя, врачи и работники других бюджетных учреждений. По завершении митинга большинство направлялись к цирку, где остановился рабочий транспорт", - говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Кривом Роге на центральной площади в полдень состоялся митинг, на котором активисты требовали отменить результаты второго тура выборов мэра. Народное вече созвала партия "Самопомич", кандидат от которой Юрий Милобог выдвигался на должность городского головы. Согласно официальным данным, во втором туре выборов мэра Кривого Рога кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул набрал 49,3%, а Юрий Милобог - 48,8%.

Читайте такжеКандидат в мэры Кривого Рога: если законы не будут говорить, будет говорить улица

В "Самопомичи" заявляют, что избирательная комиссия признала победу Вилкула еще до того, как суд рассмотрел жалобы относительно нарушений на выборах.