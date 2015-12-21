МИД Украины назвал визит премьера Абхазии в Крым "междусобойчиком" лидеров непризнанных образований

Об этом сказал директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев в эфире телеканала "112 Украина", комментируя визит премьер-министра самопровозглашенной Абхазии Артура Миквабии во временно оккупированный Россией Крым.

"Представители никем не признанных, самопровозглашенных образований имеют возможность посещать только друг друга. Вот никем не признанный премьер-министр никем не признанной Абхазии решил прилететь в никем не признанную Республику Крым и устроить такой себе междусобойчик, потому что иначе некуда ехать", - сказал Макеев.

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Он отметил, что позиция украинского МИД относительно посещений оккупированного полуострова различными делегациями неоднократно доводилась до сведения международных партнеров Украины, также "не один десяток нот" по этому поводу был направлен в Россию.

"Позиция очень проста. Во-первых, любые официальные визиты в АР Крым должны согласовываться с украинской стороной. Любые неофициальные поездки иностранных граждан должны происходить согласно законодательству Украины и порядку посещения временно оккупированных территорий. Любые визиты, не согласованные с украинской стороной, будут считаться нарушением законов Украины и международного права", - подчеркнул Макеев.