В оккупированный Крым прилетел премьер-министр самопровозглашенной Абхазии

В аэропорту "Симферополь" его встретил крымский коллега, российский "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии".

"Артур Миквабия планирует провести рабочую встречу с полномочным представителем президента Российской Федерации в "Крымском федеральном округе" Олегом Белавенцевим, Сергеем Аксеновым, "министрами экономики, промышленной политики, транспорта" Крыма", – сообщили в пресс-службе "правительства" Крыма.

Кроме того, отмечается, что Артур Миквабия планирует посетить Ялту.

Читайте также"За крымское вино": против Путина и Берлускони Украина открыла уголовное дело

Стоит напомнить, что в ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла правительственный Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения даты начала временной оккупации (№2954). Законом в Законе Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины” устанавливается, что датой начала временной оккупации 20 февраля 2014 года.