Порошенко: Санкции против России являются ключевым элементом Минских договоренностей

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

«Санкции являются ключевым элементом Минских соглашений», - сказал он.

По словам Порошенко, эти соглашения – это формат мировой глобальной коалиции в поддержку Украины, как мотивация для страны-агрессора безусловно выполнить все без исключения положения этих соглашений, начиная от прекращения огня и заканчивая выводом оккупационных войск с нашей территории и украинского контроля над контролируемым участком границы.

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«Начиная с освобождения заложников, включая Савченко, Сенцова и других, и заканчивая политическими процессами по возвращению украинского суверенитета над оккупированными территориями. Если это не делается – то санкции», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз 18 декабря продлил экономические санкции против РФ еще на шесть месяцев. В поддержку этого шага высказались все 28 государств ЕС. Решение ЕС вступит в силу после 31 декабря 2016 года. Торговые и инвестиционные ограничения с России снимут, только если Москва полностью выполнит условия Минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине.