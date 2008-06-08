Богатырева ждет от Тимошенко заявления

Президент не выставит премьеру «красную карточку» Об этом заявила секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырёва в интервью телеканалу ICTV.

Раиса Богатырёва не видит юридических оснований для разговора о распаде коалиции и убеждена, что Президент не будет вмешиваться в ситуацию, которая сложилась в парламенте после выхода из большинства двух народных депутатов. «Убеждена, что президент не будет вмешиваться в сугубо вопросы коалиционные. Это не вопрос Президента. Этот вопрос коалиции и вопрос парламента. Если такие вопросы не угрожают национальной безопасности, то без сомнения, президент будет давать возможность, парламентским политическим силам, сделать все, чтобы возобновить стабильное развитие в стране и политической жизни в том числе». Раиса Богатырёва не исключает, что на следующей неделе в парламенте будут вестись переговоры, относительно создания нового большинства. Но убеждена, что ради сохранения стабильности свою позицию должна обнародовать премьер Тимошенко. Как руководитель парламентской правительственной коалиции. «Убеждена, что в этой ситуации очень важным является заявление руководителя парламентской правительственной коалиции, а руководителем парламентской правительственной коалиции является премьер-министр Юлия Тимошенко. Очень бы уместно, в настоящий момент как раз, было бы ее заявление. Потому что Правительство – это часть парламентско-правительственной коалиции. И через то, как оценивает премьер-министр следующие шаги, которые предлагает, премьер-министр – лидер, парламентско-правительственной коалиции, следующие шаги для выхода из ситуации, которая в настоящий момент сложилась».