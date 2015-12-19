Климкин рассказал, когда стоит рассчитывать на начало действия безвизового режима с ЕС

Об этом он сказал в эфире телеканала Интер, передает ZN.ua.

В первую очередь, отметил Павел Климкин, для введения безвизового режима должна пройти определенная процедура, которая требует времени.

"Месяц или чуть больше времени понадобится Европейской комиссии на внесение предложения о предоставлении Украине безвизового режима, после чего этот вопрос рассмотрят страны ЕС, потом будет решение Совета ЕС и, наконец, утверждение Европарламентом", - заявил Климкин.

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Министр спрогнозировал, что в случае успешной реализации реформ украинцы могут получить безвизовый режим весной-летом 2016 года.

"Безвизовый режим будет! Когда именно - через 5 месяцев, или за год, - зависит от эффективности реформ в Украине. Я очень надеюсь, что безвизовый режим для украинцев будет через 5-7 месяцев", - сообщил министр.

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Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия в пятницу окончательно приняла шестой отчет относительно выполнения Украиной требований Плана действий визовой либерализации. В документе отмечается, что предоставление Украине безвизового режима стало возможным благодаря особым политическим отношениям Киева и Брюсселя.