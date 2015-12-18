Порошенко высказал категоричную позицию по досрочным выборам в Раду и изменениям в коалиции

Об этом он заявил в интервью телеканалу VRT.

«Я выступаю против досрочных выборов в парламент, и я против изменений в коалиции», - заявил он.

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«Мы должны сохранить нацию единой и не позволить России или местным безответственным политикам дестабилизировать ситуацию внутри (страны - УНИАН)», - добавил Порошенко.