Порошенко высказал категоричную позицию по досрочным выборам в Раду и изменениям в коалиции

12:52, 18 декабря 2015
Политика
3075 0

Президент Украины Петр Порошенко выступает против досрочных выборов в парламент и изменений в коалиции.

Фото УНИАН

Об этом он заявил в интервью телеканалу VRT.

«Я выступаю против досрочных выборов в парламент, и я против изменений в коалиции», - заявил он.

Читайте такжеНа сегодня оснований для проведения внеочередных выборов в ВР нет - Гройсман

«Мы должны сохранить нацию единой и не позволить России или местным безответственным политикам дестабилизировать ситуацию внутри (страны - УНИАН)», - добавил Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter