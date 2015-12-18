Порошенко высказал категоричную позицию по досрочным выборам в Раду и изменениям в коалиции
12:52, 18 декабря 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко выступает против досрочных выборов в парламент и изменений в коалиции.
Президент против досрочных выборов / Фото УНИАН
Об этом он заявил в интервью телеканалу VRT.
«Я выступаю против досрочных выборов в парламент, и я против изменений в коалиции», - заявил он.
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«Мы должны сохранить нацию единой и не позволить России или местным безответственным политикам дестабилизировать ситуацию внутри (страны - УНИАН)», - добавил Порошенко.
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