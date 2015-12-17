У Порошенко анонсировали кадровые изменения в правительстве к новому году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко.

Он отметил: “Я думаю, что если все будет нормально, а мне кажется, что сегодня все нормально, то мы примем изменения в действующий Налоговый кодекс, примем бюджет, примем еще часть “ресурсных” законов, ибо они также здесь (в ВР - УНИАН) блуждают, примем бюджет и внесем персональные изменения в правительство на уровне министров и их заместителей. И после этого можем более-менее спокойно отпраздновать Новый год”.

Читайте такжеМинистр инфраструктуры Пивоварский подал в Раду заявление об отставке

Он подчеркнул, что “сегодня голосований не будет вообще, а будут презентации и обсуждения, и выработка политических договоренностей об алгоритме принятия налоговых изменений и бюджета”.

В то же время Луценко отметил, что “изменения в правительстве обсуждаются, но на сегодняшней встрече с премьер-министром Украины они не обсуждались”.

Луценко добавил, что пока речь идет “о консультациях между фракциями о заполнении уже существующих вакансий и определении тех министров, которые являются неэффективными”.

“Пока этот процесс не завершился, и поэтому я традиционно ничего не буду комментировать, пока не будет принято решение”, - подчеркнул Луценко.