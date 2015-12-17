Гройсман открыл внеочередное заседание Рады, на которое прибыли Яценюк и министры (событие завершено)
12:48, 17 декабря 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман открыл внеочередное заседание парламента, в сессионный зал прибыл премьер-министр Арсений Яценюк и члены правительства.
Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, Владимир Гройсман извинился за задержку с началом открытия заседания.
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Он пояснил, что проходило совещание руководителей фракций и групп.
Как сообщал УНИАН, на внеочередном заседании Верховной Рады планируется рассмотрение проекта госбюджета-2016, а также ряд других законопроектов.
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