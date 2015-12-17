Предложенный Кабмином проект госбюджета на 2016 год дает зеленый свет вымиранию сел - нардеп

Особенно негативно, в случае принятия предложенной правительством сметы, сокращение финансирования скажется на селе.

Об этом 17 декабря в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат, член межфракционного объединения УКРОП Тарас Батенко.

«Я не могу согласиться с уменьшением расходов на образование, культуру и медицину. Существенным уменьшением государственной субвенции для этих отраслей мы фактически «зарубим» образование, культуру и медицину на селе. Это даст зеленый свет вымиранию сел», – заявил нардеп Батенко.

По его словам, негативно на отрасли образования скажется и предлагаемое решение переложить финансирование учебных заведений с государственного на местные бюджеты. Тарас Батенко также отметил, что при предусмотренном росте расходов бюджета почти на 100 миллиардов гривен, правительство все же планирует сэкономить на самых незащищенных слоях населения.

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«Это второй бюджет, предусматривающий якобы реформы, хотя никакими реформами и не пахнет», – подчеркнул нардеп, добавив, что за последний год реформой можно назвать разве что создание национальной полиции.

В то же время Тарас Батенко отметил, что проект Налогового кодекса, который должна рассмотреть Верховная Рада на внеочередном заседании 17 декабря, не является компромиссным, поскольку альтернативный проект налоговой реформы, наработанный народными депутатами, так и не был представлен на рассмотрение парламента. Поэтому члены межфракционного объединения УКРОП не будут голосовать ни за принятие проекта изменений в Налоговый кодекс от Министерства финансов, ни за правительственный проект госбюджета на 2016 год.