ОБСЕ зафиксировала въезд из РФ на оккупированный Донбасс польского грузовика

Об этом говорится в недельном отчете миссии с 11 по 16 декабря 2015 года.

В течение указанного периода миссия продолжала фиксировать большое количество грузовиков на двух пунктах пропуска, которые пересекали границу в обоих направлениях. В частности, миссия сообщает, что грузовые самосвалы перевозят уголь из Луганской области в Россию через пункт пропуска «Гуково».

По наблюдению представителей ОБСЕ, большинство грузовиков зарегистрированы в Луганской области, но также можно увидеть грузовики с номерными знаками Донецкой и Харьковской областей.

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Кроме того, миссия фиксирует пересечение границы грузовиками с номерами РФ и Беларуси. В течение отчетной недели количество белорусских грузовиков уменьшилось с 57 до 48 по сравнению с предыдущей неделей. Грузовики из Беларуси были зафиксированы на пункте пропуска «Донецк».

«В дополнение один зарегистрированный в Республике Польша грузовик был замечен на пересечении границы в Украину из пограничного пункта пропуска «Донецк», - говорится в сообщении.

Также наблюдатели зафиксировали движение бензовозов, которые пересекали границу в обоих направлениях.

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