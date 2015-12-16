ОБСЕ зафиксировала въезд из РФ на оккупированный Донбасс польского грузовика
Наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области (эти пункты граничат с неподконтрольными и официально закрытыми украинскими пропускными пунктами «Червонопартизанск» и «Изварино» на оккупированной части Луганской области), заявляет о пересечении границы польским грузовиком.
Об этом говорится в недельном отчете миссии с 11 по 16 декабря 2015 года.
В течение указанного периода миссия продолжала фиксировать большое количество грузовиков на двух пунктах пропуска, которые пересекали границу в обоих направлениях. В частности, миссия сообщает, что грузовые самосвалы перевозят уголь из Луганской области в Россию через пункт пропуска «Гуково».
По наблюдению представителей ОБСЕ, большинство грузовиков зарегистрированы в Луганской области, но также можно увидеть грузовики с номерными знаками Донецкой и Харьковской областей.
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Кроме того, миссия фиксирует пересечение границы грузовиками с номерами РФ и Беларуси. В течение отчетной недели количество белорусских грузовиков уменьшилось с 57 до 48 по сравнению с предыдущей неделей. Грузовики из Беларуси были зафиксированы на пункте пропуска «Донецк».
«В дополнение один зарегистрированный в Республике Польша грузовик был замечен на пересечении границы в Украину из пограничного пункта пропуска «Донецк», - говорится в сообщении.
Также наблюдатели зафиксировали движение бензовозов, которые пересекали границу в обоих направлениях.
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