Порошенко 16-17 декабря встретится в Брюсселе с руководством ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Брюссель 16-17 декабря встретится с руководством Европейского Союза и НАТО.

Как передает собственный корреспондент в Брюсселе, в частности, в среду состоится так называемый "мини-саммит" Украина-ЕС. С европейской стороны участие примут президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского парламента Мартин Шульц.

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В четверг украинская делегация встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В состав делегации вошли министр иностранных дел Украины Павел Климкин, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, заместитель главы президентской администрации Константин Елисеев, постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий и председатель правления НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев.