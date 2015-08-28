Порошенко в Брюсселе договорился о совместной и системной борьбе с российской пропагандой - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

"Одна из договоренностей Порошенко в Брюсселе - Украина и ЕС совместно и системно будут работать для борьбы с росссийской пропагандой", - говорится в сообщении.

Важливо: одна з домовленостей @poroshenko у Брюсселі - Україна та ЄС спільно і системно працюватимуть для боротьби з роспропагандою. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 27, 2015

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Помимо этого Павел Климкин отметил поддержку со стороны ЕС конституционной реформы и принципиальную позицию в вопросах защиты ценностей и единства, которое Россия не сможет сломить.

Два сигнали від ЄС: повна підтримка конст. реформи і непохитність у захисті цінностей та єдності. Не бачу шансів РФ зламати незламну єдність — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 27, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Королевства Бельгия Шарль Мишель заявил, что Бельгия будет продолжать поддерживать санкции против Российской Федерации до исполнения Минских соглашений.