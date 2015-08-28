Порошенко в Брюсселе договорился о совместной и системной борьбе с российской пропагандой - Климкин

04:42, 28 августа 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Брюссель договорился о совместной и системной борьбе с российской пропагандой.

Фото УНИАН

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

"Одна из договоренностей Порошенко в Брюсселе - Украина и ЕС совместно и системно будут работать для борьбы с росссийской пропагандой", - говорится в сообщении.

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Помимо этого Павел Климкин отметил поддержку со стороны ЕС конституционной реформы и принципиальную позицию в вопросах защиты ценностей и единства, которое Россия не сможет сломить.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Королевства Бельгия Шарль Мишель заявил, что Бельгия будет продолжать поддерживать санкции против Российской Федерации до исполнения Минских соглашений.

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