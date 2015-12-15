Квиташвили: Не надо раскачивать лодку - правительство было и остается единым

«Не нужно раскачивать лодку, не нужно в этот очень тяжелый период для страны лбами сталкивать разные ветви власти. Правительство было единым и остается единым, - заявил министр.

Квиташвили подчеркнул, что последние двенадцать месяцев происходят постоянные «нападки на правительство, обвинения в коррупционных схемах, во всех грехах»: «И сейчас, перед принятием бюджета и нового Налогового кодекса эта машина очень усилилась».

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Он подчеркнул, что работает в этом правительстве год: «Я этих людей знаю очень хорошо. Мы работаем в ежедневном режиме. Я знаю, чем они занимаются и что они стремятся сделать».

«Могу сказать от себя как от человека, который не родился в Украине и работает в Правительстве Украины. Если бы я имел хотя бы на йоту какие-то подозрения, что якобы кто-то из моих коллег, начиная с Премьер-министра и заканчивая любым министром, занимается какими-то коррупционными делами, - меня бы здесь давно уже не было. Я бы не работал в этой стране», - подчеркнул Александр Квиташвили.

«Обвинения в коррупции всего правительства, в которое вхожу и я, - это также оскорбление меня лично», - сказал Министр.

Он подчеркнул, что правительство делает все для того, чтобы побороть «раковую опухоль коррупции, которая убивает страну»: «Нам нужна в этом помощь».

Александр Квиташвили еще раз подчеркнул, что правительство Украины – едино: «Мы представляем разные народы, разные партии и фракции, но мы работаем как одна команда. Имея опыт работы в правительстве Грузии, могу сказать, что это такая же слаженная команда, которая была у нас там».

«Поэтому я абсолютно уверен, что с этой командой очень много можно достичь. Так что не нужно раскачивать лодку, не нужно в этот очень тяжелый период для страны лбами сталкивать разные ветви власти. Правительство было единым и остается единым», - подчеркнул министр.