Появилось видео встречи Саакашвили с российским олигархом, упоминание о котором привело к перепалке с Аваковым
В сети появилась видеозапись встречи в Одессе главы местной областной администрации Михаила Саакашвили с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, упоминание о которой на заседании Совета реформ привело к публичному конфликту Саакашвили с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
"Это, кстати, и есть та самая встреча и переговоры в Одессе главы тамошней ОГА и российского химического олигарха-владельца "Уралхима" с говорящей фамилией Мазепин, который неоднократно выражал интерес относительно участия в приватизации ОПЗ", - прокомментировал видео на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
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Он также задался вопросом, почему вопрос об этой встрече так нервирует Саакашвили.
"Странно почему вопрос об этой встрече так нервировал Михаила Николозовича вчера на Совете реформ? И почему он говорил, что не знает, с кем разговаривал?", - написал Шевченко.
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