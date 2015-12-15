Появилось видео встречи Саакашвили с российским олигархом, упоминание о котором привело к перепалке с Аваковым

"Это, кстати, и есть та самая встреча и переговоры в Одессе главы тамошней ОГА и российского химического олигарха-владельца "Уралхима" с говорящей фамилией Мазепин, который неоднократно выражал интерес относительно участия в приватизации ОПЗ", - прокомментировал видео на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Читайте такжеВ МВД не видят оснований для отставки Авакова после скандала с Саакашвили

Он также задался вопросом, почему вопрос об этой встрече так нервирует Саакашвили.

"Странно почему вопрос об этой встрече так нервировал Михаила Николозовича вчера на Совете реформ? И почему он говорил, что не знает, с кем разговаривал?", - написал Шевченко.

Читайте такжеАваков: Я воздержался от того, чтобы ударить Саакашвили - плеснул ему в лицо водой