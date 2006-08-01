Мартынюк закрыл сегодняшнее заседание парламента
13:38, 01 августа 2006Политика
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Вечернее заседание во вторник не состоится
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято в связи с тем, что депутаты исчерпали повестку дня.
А.МАРТЫНЮК добавил, что поскольку предложений относительно рассмотрения законопроектов или проектов постановлений от депутатов не поступило, то вечернее заседание во вторник не состоится и предложил депутатам поработать в комитетах и фракциях.
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