Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК закрыл сегодняшнее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято в связи с тем, что депутаты исчерпали повестку дня.

А.МАРТЫНЮК добавил, что поскольку предложений относительно рассмотрения законопроектов или проектов постановлений от депутатов не поступило, то вечернее заседание во вторник не состоится и предложил депутатам поработать в комитетах и фракциях.