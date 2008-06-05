В России ничего не знают о вчерашней встрече Януковича с Медведевым

Официальные сайты президента России и главы российского правительства не подтверждают информацию о встрече Дмитрия Медведева и Владимира Путина с Виктором Януковичем. Более того, в пресс-службе президента России Дмитрия Медведева корреспонденту ИА REGNUMсообщили, что не могут подтвердить информацию о встрече с лидером Партии регионов. Также информация об этой встрече отсутствует в российских СМИ.

Во время поездки в Москву Лидер Партии регионов Виктор Янукович провел встречи с Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Главой Правительства России Владимиром Путиным, об этом 4 июня сообщил сайт Партии регионов.

«Центральной темой переговоров стал вопрос продолжения действия украинско-российского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, - утверждается в сообщении сайта. В ходе встреч стороны обратили внимание на необходимость усиления переговорного процесса по всем чувствительным вопросам двусторонних отношений.

Виктор Янукович выразил уверенность, что Украина и Россия всегда были и будут стратегическими партнерами, а обязанность политиков заключается в том, чтобы обеспечивать динамическое развитие стран ради благосостояния их народов.

Виктор Янукович лично поздравил Дмитрия Медведева со вступлением в должность Президента России, а Владимира Путина – на должность Главы Правительства.

Лидер Партии регионов искренне пожелал руководителям России плодотворной работы, успехов на ответственных и высоких должностях, новых свершений на благо народа России».