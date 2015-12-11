Климкин предложил Совбезу ООН способ контроля над разоружением боевиков на Донбассе и выводом войск РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Министр напомнил, что еще в марте Украина официально обратилась с просьбой к ООН для поддержки выполнения Минских соглашений с целью размещения в Украине миссии по поддержанию мира.

"Такая миссия или расширение миссии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ позволит такие положения Минских соглашений как разоружение незаконных вооруженных формирований, мониторинг и проверка вывода российских войск и вооружения, обеспечения распространения гуманитарной помощи, обеспечения надлежащих возможностей для проведения местных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ. Я настоятельно призываю еще раз Совет безопасности взять на себя руководство по созданию такой миссии", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, ранее Климкин заявлял, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна получить мандат для наблюдения за разоружением на Донбассе.

К слову, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный заявлял, что ни одна миссия ОБСЕ пока не имеет мандата для осуществления наблюдения и верификации возможных выборов на временно оккупированной части Донбасса.