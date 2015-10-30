В контактной группе назвали ключевые условия для проведения выборов на оккупированном Донбассе

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил переговорщик от Украины в Минске Роман Безсмертный, сообщает ТСН.uа.

Он пояснил, что проект закона о выборах на оккупированных территориях пока является незавершенным документом, который нужно доработать.

"На самом деле, 2/3 этого документа - разговор о предпосылках. В нем не говорится о том, как откорректировать украинское законодательство под ультиматум боевиков. Он объясняет, как за счет определенных действий обеспечить выполнение основных положений Конституции. Мы хотим создать такую ситуацию, в которой будет реализовано украинское законодательство", - пояснил он.

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Именно поэтому, по его словам, говорить о выборах на оккупированных территориях пока рано. В законе еще не прописаны ключевые моменты и механизмы реализации украинского законодательства. В частности, в нем совсем не говорится о такой категории населения, как внутренне перемещенные лица и их право на голосование.

Кроме того, как отмечается, не прописаны функциональные обязанности целого ряда государственных и органов местного самоуправления, которые формально существуют на неподконтрольных Украине территориях, но на самом деле их там нет. Эти органы должны обеспечить избирательный процесс, его течение, согласно с украинским законодательством, порядок обжалования результатов и тому подобное. Это все, по словам Безсмертного, должно быть прописано в соответствующем законе.