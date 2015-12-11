Россия должна повлиять на боевиков, чтобы прекратить военное противостояние на Донбассе - Великобритания в ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рикрофт сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

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Дипломат заявил, что на Донбассе наблюдается глубоко тревожная ситуация по трем принципиальным причинам.

"Во-первых, Минские соглашения по-прежнему - не выполнены. Не установлен мир", - подчеркнул Рикрофт.

Второй причиной он назвал ухудшение гуманитарной ситуации на Донбассе, что может продолжаться во время всей зимы.

"В-третьих, Крым по-прежнему незаконно аннексирован. Права человека продолжают подвергаться репрессиям", - заявил Рикрофт.

Дипломат напомнил, что на Донбассе с начала военного противостояния более 9 тыс. человек были убиты и более 20 тыс. получили ранения.

Он выразил обеспокоенность, что люди продолжают погибать из-за противопехотных мин, применения тяжелого вооружения, которое по минским соглашениям нужно было отвести.

По его убеждению, после изучения отчетов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, большинство действий, которые приводят к гибели людей, осуществляются боевиками. В этой связи он сказал, что очень важно, чтобы прекращение огня соблюдалось всеми сторонами.

Рикрофт призвал, чтобы на Донбассе было проведено разминирование территорий от противопехотных мин и других взрывоопасных предметов.

По его словам, ликвидация и очистка территории от взрывоопасных предметов невозможна без прекращения вооруженных столкновений. "Есть один член в Совете безопасности, влияние которого может положить конец вооруженным столкновением, и напор этой стороны может привести к политическому урегулированию. Все мы рассчитываем, что Россия это сделает, повлияв на сепаратистов и путем вывода своих войск и техники, которые по-прежнему находятся в Украине", - подчеркнул Рикрофт.

Он убежден, что Россия может повлиять, чтобы не допустить ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе, так как боевики продолжают не только блокировать полный и безопасный доступ миссии ОБСЕ, они не дают доступ международным гуманитарным организациям на неконтролируемые Украиной части Донбасса.

"Сейчас, к сожалению, влияние России приводит лишь к усилению напряженности", - заявил Рикрофт.