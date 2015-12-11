Совбез ООН проводит заседание по Украине (событие завершено)

В Нью-Йорке проходит заседание Совета безопасности ООН по Украине.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Как сообщал УНИАН, 15 октября Украину избрали непостоянным членом Совбеза ООНна 2016-2017 годы. «За» проголосовали 177 стран.

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