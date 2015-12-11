6 депутатов предложили Раде снова попытаться уволить Квиташвили
15:43, 11 декабря 2015Политика
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6 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту снова рассмотреть вопрос об увольнении министра здравоохранения Александра Квиташвили.
6 депутатов предлагают уволить Квиташвили / Фото УНИАН
Соответствующий проект постановления №3625 был зарегистрирован в ВР 10 декабря.
Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.
Авторами документа являются Ольга Богомолец, Сергей Березенко ("Блок Петра Порошенко"), Олег Мусий (внефракционный), Игорь Шурма ("Оппозиционный блок"), Александр Биловол и Андрей Шипко (депутатская группа "Видродження")
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Напомним, Квиташвили сам подал в отставку еще 2 июля, но на данный момент все еще не уволен Верховной Радой.
17 сентября парламент рассматривал этот вопрос, но решение не набрало необходимого количества голосов депутатов.
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