6 депутатов предложили Раде снова попытаться уволить Квиташвили

Соответствующий проект постановления №3625 был зарегистрирован в ВР 10 декабря.

Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Авторами документа являются Ольга Богомолец, Сергей Березенко ("Блок Петра Порошенко"), Олег Мусий (внефракционный), Игорь Шурма ("Оппозиционный блок"), Александр Биловол и Андрей Шипко (депутатская группа "Видродження")

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Напомним, Квиташвили сам подал в отставку еще 2 июля, но на данный момент все еще не уволен Верховной Радой.

17 сентября парламент рассматривал этот вопрос, но решение не набрало необходимого количества голосов депутатов.