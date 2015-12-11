Порошенко должен прокомментировать выходку своего депутата Барны - эксперт

Об этом заявил директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

"Еще за несколько минут до того, как депутат Барна из БПП взял свой букет и направился к парламентской трибуне, в зале началось какое-то волнение, и журналисты в ложе прессы оживились примерно в это же время", - отметил он.

"То есть, это не был чистый экспромт или какой-то взрыв эмоций – очевидно, что все готовилось заранее", - подчеркнул Миселюк.

По его мнению, сама выходка депутата Барны и драка, которая после нее произошла, затмила выступление главы правительства.

"Эмоциональный взрыв совершенно перебил взвешенное и тщательно выстроенное выступление Арсения Яценюка", - отметил Андрей Миселюк.

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Он считает, что Президент Петр Порошенко должен отреагировать на выходку своего депутата.

"Конечно же, с точки зрения политической ответственности было бы вполне логично, чтобы президент высказался по данному поводу и дал оценку действиям депутата Барны, который сделал эту безобразную выходку и фактически сорвал отчет главы Кабмина", - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Яценюка депутат Олег Барна из фракции «Блок Петра Порошенко», собирающий подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне и положил букет красных роз, перевязанный черной траурной лентой. После этого Барна вынес Яценюка с трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и стали его бить. К этой драке присоединились депутаты от БПП.

После инцидента лидер фракции БПП Юрий Луценко попросил прощения от имени фракции за инцидент с Барной.

Позже стало известно, что Барну из фракции исключили.