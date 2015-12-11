В "Народном фронте" прокомментировали инцидент с Яценюком и Барной в Раде

Расшатывание парламентской коалиции определенными политическими силами – это удар по всему парламенту и, самое главное, - удар по государственности страны.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, комментируя провокацию и стычки, устроенные депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Олегом Барной.

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"Это необдуманный, примитивный, тупой шаг, который может привести к очень сложным перевыборам, которые будут стоить государству и реванша "Оппоблока", и различных радикально-популистских сил. Поэтому следующий состав Верховной Рады будет гораздо хуже нынешней", - подчеркнула она.

Сюмар отметила, что ситуацией, которая сегодня произошла в стенах парламента, "с удовольствием воспользуются и российские пропагандистские телеканалы, и пророссийские силы в Украине".

"Это торжество наших врагов. Это очень позорная ситуация, которая, к сожалению, будет иметь последствия. И так ситуация была очень шаткой. Теперь коалиция в очередной раз оказалась перед очень серьезной угрозой", - подчеркнула Виктория Сюмар.

Кроме того, по мнению заместителя председателя фракции "Народный фронт", после сегодняшних событий противники Арсения Яценюка получат совершенно противоположную от ожидаемой реакцию.

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"Информационная кампания, которая ведется против него в последние дни, является чрезвычайно грязной. Это показывает, насколько много сил, насколько много олигархов с деньгами заинтересованы в том, чтобы он ушел", - заметила парламентарий.

Она также сообщила, что после сегодняшнего инцидента в сессионном зале Комитет Верховной Рады по вопросам регламента собрался на внеочередное заседание, на котором, как она ожидает, будет вынесено дисциплинарное решение в отношении народного депутата Барны.

"Это может быть изъятие из пленарных заседаний на некоторое время, например, на пять суток. Думаю, что это решение будет поддержано в зале", - резюмировала Сюмар.