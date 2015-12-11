Депутаты не поддержали инициативу провести заседание Рады 17 декабря - Луценко

Лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что депутаты не поддержали его инициативу о проведении 17 декабря внеочередного заседания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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На вопрос журналистов, соберётся ли парламент в четверг, 17 декабря, на внеочередное заседание, Луценко ответил: «Нет, такое решение не принято. Я предлагал это, мы собирали подписи, но нас не поддержали, и поэтому следующую неделю в комитетах работаем над проектом Налогового кодекса и бюджета. И только через неделю вернемся к этому вопросу».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявлял, что в парламенте зарегистрирован проект постановления о проведении 17 декабря внеочередного заседания для рассмотрения изменений в Налоговый кодекс и проект госбюджета на 2016 год.