В НУ-НС ответили БЮТ, что в детство они еще не впали и им не до цирка

Представители Гражданского движения «Народная самооборона» являются самодостаточными народными депутатами и в состоянии самостоятельно принимать решения, в частности относительно того, блокировать или не блокировать трибуну парламента.

Об этом УНИАН заявил народный депутат Кирилл КУЛИКОВ (фракция «Наша Украина – Народная самооборона»), комментируя сегодняшнее заявление народного депутата Валерия ПИСАРЕНКО (фракция БЮТ) о «несостоятельности «Народной самообороны» самоорганизоваться и поддержать коллег по коалиции».

«Наша политическая сила является самостоятельной в принятии таких решений, и этот вопрос в действительности обсуждался на встрече депутатов от нашей политической силы. Но мы однозначно стоим на позиции, что подобные решения являются детством и цирком», - отметил К.КУЛИКОВ.

Он отметил, что депутаты от «Народной самообороны» всегда выступали против таких «глухих методов как блокирование трибуны».

«Мы убеждены, что наши действия и поступки должны работать исключительно на интересы государства», - подытожил народный депутат.