БПП поддержит назначение перевыборов мэра Кривого Рога

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«У нас состоялось совместное заседание нашей фракции с фракцией «Самопомич». Мы проголосовали на фракции, что мы будем поддерживать досрочные выборы в Кривом Роге. Сейчас, насколько я понимаю, идет совет коалиции и идет дискуссия, либо это будет закон, либо это будет постановление», - сказал Кононенко.

На вопрос, состоится ли голосование по Кривому Рогу сегодня, депутат ответил, что должно состояться заседание комитета, а совет коалиции должен определиться относительно формы - это должен быть закон или постановление.

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«Потому что есть разные позиции. Одна из позиций - что закон не является конституционным, хотя у нас есть прецедент - в 2008 году состоялись досрочные выборы (в Киеве - УНИАН). Но тогда, во-первых, было заявление господина Черновецкого. Во-вторых, было постановление», - сказал Кононенко.

Он добавил, что есть также вопрос выполнения обязанностей действующим городским головой, поскольку независимо от того, «мы признаем, или не признаем результаты этих выборов, господин Вилкул - предыдущий мэр - он является действующим мэром».

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Напомним, ранее в среду в парламент был внесен законопроект о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога на 27 марта 2016 года.

Позже один из основных инициаторов такого решения Егор Соболев заявил, что его фракция "Самопомич" отказывается голосовать в Раде до того, как будет решен вопрос о перевыборах мэра Кривого Рога. Он обвинил фракцию БПП в том, что из-за нее разрешение этого вопроса срывается, а без ее согласия оно принято быть не может.