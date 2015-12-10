БПП поддержит назначение перевыборов мэра Кривого Рога
Первый заместитель лидера фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко заявляет, что его фракция поддержит назначение внеочередных выборов мэра Кривого Рога Днепропетровской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
«У нас состоялось совместное заседание нашей фракции с фракцией «Самопомич». Мы проголосовали на фракции, что мы будем поддерживать досрочные выборы в Кривом Роге. Сейчас, насколько я понимаю, идет совет коалиции и идет дискуссия, либо это будет закон, либо это будет постановление», - сказал Кононенко.
На вопрос, состоится ли голосование по Кривому Рогу сегодня, депутат ответил, что должно состояться заседание комитета, а совет коалиции должен определиться относительно формы - это должен быть закон или постановление.
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«Потому что есть разные позиции. Одна из позиций - что закон не является конституционным, хотя у нас есть прецедент - в 2008 году состоялись досрочные выборы (в Киеве - УНИАН). Но тогда, во-первых, было заявление господина Черновецкого. Во-вторых, было постановление», - сказал Кононенко.
Он добавил, что есть также вопрос выполнения обязанностей действующим городским головой, поскольку независимо от того, «мы признаем, или не признаем результаты этих выборов, господин Вилкул - предыдущий мэр - он является действующим мэром».
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Напомним, ранее в среду в парламент был внесен законопроект о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога на 27 марта 2016 года.
Позже один из основных инициаторов такого решения Егор Соболев заявил, что его фракция "Самопомич" отказывается голосовать в Раде до того, как будет решен вопрос о перевыборах мэра Кривого Рога. Он обвинил фракцию БПП в том, что из-за нее разрешение этого вопроса срывается, а без ее согласия оно принято быть не может.