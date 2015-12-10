"Самопомич" не будет голосовать в ВР до решения вопроса по Кривому Рогу - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев сегодня на заседании парламента.

"Мы не будем голосовать ни за одно решение парламента, пока парламент не найдет решения по Кривому Рогу", - подчеркнул он.

По его словам, были проведены переговоры со всеми партнерами по коалиции для того, чтобы найти общее решение.

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"По состоянию на утро оно было найдено и начало срываться. Крупнейшая фракция в парламенте - БПП - до сих пор не определила своего соавтора закона о назначении новых выборов в Кривом Роге", - отметил Соболев.

По его словам, фракция "Самопомич" понимает, что без БПП "ни одно решение в парламенте принять невозможно".

"В этих условиях фракция "Самопомич" не может голосовать за любое другое решение в парламенте, пока на улицах Кривого Рога стоят люди, а сегодня появилась новая угроза силового противостояния", - заявил Соболев.

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