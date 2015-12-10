Законопроект о перевыборах мэра Кривого Рога 27 марта внесен в Раду

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Законопроект зарегистрирован 10 декабря во №3613.

Авторами документа являются депутаты Олег Березюк, Егор Соболев, Семен Семенченко ("Самопомощь"), Юлия Тимошенко и Игорь Луценко ("Батькивщина"), Леонид Емец ("Народный фронт") и внефракционные Юрий Левченко и Владимир Парасюк.

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Напомним, ранее депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев сообщил, что временная специальная комиссия Верховной Рады утвердила отчет о нарушениях на выборах мэра Кривого Рога. В своем решении комиссия отметила невозможность установить результаты выборов и рекомендовала парламенту назначить новые выборы, утвердить новый состав Центральной избирательной комиссии и обратиться в правоохранительные органы с требованием наказать ответственных за фальсификации.

Как сообщал УНИАН, согласно официальным результатам второго тура выборов мэра Кривого Рога, городским головой 15 ноября был избран представитель "Оппозиционного блока", действующий мэр Юрий Вилкул, получивший 89 209 голосов избирателей. Его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог получил 88 457 голосов.

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По заявлению представителей "Самопомочи" было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог) по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов мэра Кривого Рога.

При этом председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что у Центризбиркома нет оснований ставить под сомнение законность действий городской избирательной комиссии Кривого Рога по установлению результатов выборов мэра.

26 ноября Верховная Рада создала ВСК по проверке нарушений во время выборов Криворожского городского головы.

7 декабря Криворожский горизбирком принял решение обратиться к парламенту с просьбой о назначении новых выборов мэра города.