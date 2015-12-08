Аваков рассчитывает на обновление полиции за полгода
Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсирует завершение первого этапа реформы МВД и рассчитывает на обновление полиции через полгода.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе публичного отчета о выполнении программы деятельности правительства.
«Сегодня проект патрульной полиции – это визитная карточка реформы МВД, но это только визитная карточка, это только самое простое начало», - сказал министр.
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«Но за патрульной полицией необходимо реформировать криминальную, нужно говорить о системе безопасности в целом, о райотделах, об участковых», - добавил Аваков.
«Мы находимся в самом начале, но очень скоро завершим первый этап реформы. Я рассчитываю, что через 6 месяцев я смогу сказать всей стране, что полиция обновилась», - отметил министр.