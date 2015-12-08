Климкин анонсировал встречу глав МИДов "нормандского формата" до конца года
Встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата» может состояться до конца года.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на брифинге во время публичного отчета о выполнении программы деятельности правительства, передает корреспондент УНИАН.
Читайте такжеПереговоры в "нормандском формате" дали надежду на соблюдение режима прекращения огня - Меркель
По его словам, сейчас обсуждается министерская встреча в «нормандском формате».
«Однако дата этой встречи будет определяться содержанием, а не наоборот», - добавил Климкин.
«Я, например, на следующей встрече хочу поднять, в первую очередь, вопросы безопасности, гуманитарной ситуации, в том числе и то, что наши гуманитарные организации просто выбрасываются оттуда (с временно оккупированных территорий на Донбассе), а наши ремонтные бригады не могут сделать самое необходимое», - заявил министр.
Кроме того, он считает, что в ходе предстоящей встречи необходимо продвижение в политических вопросах, а также нужно договориться о расширении возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Вместе с тем Климкин отметил, что результаты встречи будут зависеть от того, готова ли российская сторона продвигаться в решении всех вопросов.
«Возможно. мы сначала поговорим по телефону, а потом будем собираться. Однако то, что я вижу сегодня, - к сожалению, не радует», - сказал он.