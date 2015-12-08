Климкин анонсировал встречу глав МИДов "нормандского формата" до конца года

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на брифинге во время публичного отчета о выполнении программы деятельности правительства, передает корреспондент УНИАН.

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По его словам, сейчас обсуждается министерская встреча в «нормандском формате».

«Однако дата этой встречи будет определяться содержанием, а не наоборот», - добавил Климкин.

«Я, например, на следующей встрече хочу поднять, в первую очередь, вопросы безопасности, гуманитарной ситуации, в том числе и то, что наши гуманитарные организации просто выбрасываются оттуда (с временно оккупированных территорий на Донбассе), а наши ремонтные бригады не могут сделать самое необходимое», - заявил министр.

Кроме того, он считает, что в ходе предстоящей встречи необходимо продвижение в политических вопросах, а также нужно договориться о расширении возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Вместе с тем Климкин отметил, что результаты встречи будут зависеть от того, готова ли российская сторона продвигаться в решении всех вопросов.

«Возможно. мы сначала поговорим по телефону, а потом будем собираться. Однако то, что я вижу сегодня, - к сожалению, не радует», - сказал он.