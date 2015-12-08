Байден напомнил депутатам о провале реформ после Оранжевой революции
12:24, 08 декабря 2015Политика
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После "Оранжевой революции" украинские лидеры не смогли выполнить обещаний относительно демократических реформ.
Байден выступает в Раде
Об этом выступая в Верховной Раде заявил вице-президент США Джо Байден, передает Украинская правда.
Он отметил, что сейчас ставки украинского народа очень высокие, ожидания еще выше. Вице-президент напомнил, что Украина уже была в подобной ситуации.
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Как отметил Байден, на Западе все помнят Оранжевую революцию.
"Украинские лидеры (после Оранжевой революции - ред.) не смогли в исполнении демократической революции. Мы видели как реформы, которые внедрялись, сворачивали. Мы видели, как олигархи, отстраненные от власти, возвращались", - сказал Байден.
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