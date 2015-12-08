Байден напомнил депутатам о провале реформ после Оранжевой революции

Об этом выступая в Верховной Раде заявил вице-президент США Джо Байден, передает Украинская правда.

Он отметил, что сейчас ставки украинского народа очень высокие, ожидания еще выше. Вице-президент напомнил, что Украина уже была в подобной ситуации.

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Как отметил Байден, на Западе все помнят Оранжевую революцию.

"Украинские лидеры (после Оранжевой революции - ред.) не смогли в исполнении демократической революции. Мы видели как реформы, которые внедрялись, сворачивали. Мы видели, как олигархи, отстраненные от власти, возвращались", - сказал Байден.