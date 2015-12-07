Рада должна рассмотреть вопрос о новом составе ЦИК 10 декабря - Луценко
Верховная Рада в четверг, 10 декабря, должна рассмотреть «новый состав ЦИК, который готов внести президент Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко сегодня на заседании согласительного совета парламента.
Также, по его словам, в четверг парламент должен рассмотреть и принять закон о государственной службе.
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Кроме того, Луценко подчеркнул необходимость безотлагательно начать рассмотрение изменений в Конституцию в части судебной реформы.
Как сообщал УНИАН, срок полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены на должности в 2007 году, завершился еще в июне 2014 года.
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Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.
Большинство фракций подали свои кандидатуры в состав ЦИК.