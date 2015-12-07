Рада должна рассмотреть вопрос о новом составе ЦИК 10 декабря - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко сегодня на заседании согласительного совета парламента.

Также, по его словам, в четверг парламент должен рассмотреть и принять закон о государственной службе.

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Кроме того, Луценко подчеркнул необходимость безотлагательно начать рассмотрение изменений в Конституцию в части судебной реформы.

Как сообщал УНИАН, срок полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены на должности в 2007 году, завершился еще в июне 2014 года.

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Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

Большинство фракций подали свои кандидатуры в состав ЦИК.