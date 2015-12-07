Суд допросил Шустера по делу российских ГРУшников

Как передает корреспондент УНИАН, допрос касался интервью Шустера с задержанными россиянами.

На суде Шустер показал, что в ходе интервью Александров и Ерофеев рассказали ему, что попали в Украину, выполняя боевой приказ.

Также он отметил, что на все вопросы они отвечали добровольно, не хотели говорить только о личной жизни. Также журналист отметил, что они не жаловались во время интервью на самочувствие, а также не сообщали о давлении на них и мерах воздействия со стороны следственных органов.

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Во время показаний Шустера Ерофеев спросил у него, имел ли он письменное разрешение на проведение интервью. На это Шустер ответил, что такого разрешения не имел и не понимает, для чего оно было нужно, поскольку Ерофеев согласился на интервью добровольно и не возражал против него.

В свою очередь судья спросил у Ерофеева: "Если такого разрешения вы не давали, то зачем же согласились на интервью. На это Ерофеев ответил: "У меня не было выбора".

Адвокаты россиян заявили, что поскольку Ерофеев и Александров были взяты в плен, то Шустер должен был взять разрешение от следственных органов на интервью с ними в соответствии с международным законодательством.

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На это Шустер ответил, что в международном законодательстве не существует таких норм, чтобы брать разрешение на интервью с пленными военнослужащими.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

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В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает производство в отношении них.