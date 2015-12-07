Ляшко заявляет о необходимости новой коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал сегодня на заседании согласительного совета парламента.

По его словам, "нынешняя власть привела страну к дефолту, и выход один - или досрочные парламентские и президентские выборы, а мы считаем, что такие выборы во вред стране, потому что сегодня досрочные выборы позволят взять реванш банде Януковича и это реализация плана Путина, поэтому мы считаем, что надо создавать новую коалицию в парламенте, формировать новое правительство".

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"Фракция Радикальной партии готова принять участие в формировании новой коалиции - нас не интересуют собственные рейтинги, нас интересует судьба страны", - заявил Ляшко.

При этом он не уточнил, кто, по его мнению, должен войти в эту новую коалицию. Он подчеркнул, что необходимо менять политику, которая сегодня проводится в стране.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Ляшко заявил о выходе фракции Радикальной партии из коалиции и переходе ее в оппозицию к власти.

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